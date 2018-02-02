Силовики 17 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 2 фев — РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 290 снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря, однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"За минувшую неделю украинские силовики 17 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено более 290 снарядов, мин и гранат… В результате обстрелов жертв и разрушений не зафиксировано", — сказал Филипоненко на брифинге.

По его словам, огонь велся из артиллерии калибром 152 миллиметра, минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов и БМП.

Филипоненко добавил, что разведка зафиксировала в районе пяти населенных пунктов у линии соприкосновения полеты беспилотных летательных аппаратов, которые вели разведку позиций ЛНР. Кроме того, в районе Золотого, Катериновки и Троицкого выявлено вооружение и техника украинских силовиков, запрещенные минскими договоренностями.