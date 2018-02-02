Совершивший теракт у мечети в Лондоне получил пожизненный срок

Даррен Осборн, совершивший наезд на группу мусульман перед мечетью в Лондоне, признан виновным в убийстве и покушении на убийство

Даррен Осборн, совершивший наезд на группу мусульман перед мечетью в Лондоне, признан виновным в убийстве и покушении на убийство

ЛОНДОН, 2 фев — РИА Новости, Денис Ворошилов. Суд приговорил к пожизненному заключению 48-летнего Даррена Осборна по обвинению в предумышленном убийстве 19 июня прошлого года у мечети в Лондоне.

Минимальный срок, который осужденный обязан пробыть в заключении без права на освобождение досрочно, составит 43 года.

Накануне коллегия присяжных в суде лондонского района Вулич признала Осборна виновным в убийстве 51-летнего Макрама Али и покушении на убийство еще нескольких человек. Как отмечено в вердикте присяжных, Осборн сознательно направил машину в толпу мусульман, возвращавшихся с ночной молитвы. При теракте были ранены десять человек.

"За короткое время ваше сознание оказалось отравленным (радикальными идеями), ваш план был простым, он копировал методы, используемые некоторыми исламскими террористами… Ввиду серьезности преступления я обязана установить минимальный срок, который вы должны будете отбыть (без права досрочного освобождения). Этот срок составит 43 года", — сказала судья, оглашая вердикт.

Следствие установило, что Осборн намеревался лишить жизни "как можно больше людей" во время демонстрации мусульман 18 июня. Как признался сам обвиняемый в ходе слушаний, он надеялся, в том числе, убить лидера лейбористской партии Джереми Корбина, а также мэра Лондона Садика Хана.

Осборн предполагал, что Корбин и Хан могли принять участие в шествии в центре Лондона. Однако, выяснив, что он не сможет проехать на машине к месту проведения марша, Осборн стал колесить по городу и искать жертвы в другом месте. В итоге он выбрал мечеть в районе Финсбери-парк на севере Лондона.

В 2017 году в Великобритании произошли пять терактов, нападение у мечети в Финсбери-парке было четвертым по счету. Остальные теракты совершили радикальные исламисты.