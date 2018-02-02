Иранский телеканал извинился за совет целовать ноги бьющих мужей, пишут СМИ

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Иранский государственный телеканал Seda-o-Simae Ezd принес извинения за высказывания в эфире своего эксперта, которая посоветовала женщинам целовать ноги мужьям, которые их бьют, сообщает агентство ISNA.

"Мы извиняемся … и постараемся более продуктивно и эффективно контролировать контент выпускаемых программ", — говорится в сообщении телеканала, которое приводит агентство.

Ранее в эфире государственного телеканала Seda-o-Simae Ezd девушка-эксперт рассказывала о поведении женщин в случае домашнего насилия. Она посоветовала женщинам, попавшим в такую ситуацию, сделать мужу массаж стоп, а затем поцеловать его ноги.

"Даже если ваш муж — наркоман, если он бьет вас, просто сделайте это, и в вашей жизни произойдет чудо", — добавила она. По словам женщины, это уменьшило бы стресс мужа и помогло бы предотвратить риск инсульта и сердечного приступа у супруга.

Многие зрители сочли эти заявления бессмысленными и оскорбительными.