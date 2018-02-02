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В мире

Правительство Испании считает, что Пучдемон не вернется в Каталонию

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (508)
15:5202.02.2018
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© Fotolia / Ingo BartussekПлощадь в Мадриде. Архивное фотоПлощадь в Мадриде. Архивное фото
© Fotolia / Ingo Bartussek

МАДРИД, 2 фев — РИА Новости. Правительство Испании считает, что Карлес Пучдемон, претендующий на пост председателя женералитета (правительства), не вернется в Каталонию, тем более, что он снял дом в бельгийском Ватерлоо.

Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicolas Maeterlinck
Пучдемон: другого кандидата на пост главы женералитета Каталонии нет
Накануне бельгийское издание L'Echo сообщило, что Пучдемон снял дом в Ватерлоо, в 20 км от Брюсселя. Общая площадь дома — 550 метров, в нем шесть комнат, три ванны, гараж на четыре машины и стометровая терраса. Стоимость аренды — 4400 евро в месяц. До этого Пучдемон жил в брюссельском отеле Hotel Husa President Park.

"Пучдемон сбежал из Испании, он в другой стране. Конституционный суд (КС) однозначно заявил, что утверждение (Пучдемона на пост председателя женералитета в парламенте автономного сообщества — ред.) по видеосвязи невозможно, что он должен присутствовать лично. Если Пучдемон приедет в Испанию, он предстанет перед правосудием. И судья примет решение, каков его статус. Но такое впечатление, что Пучдемон не собирается возвращаться, я читал в прессе, что он снял дом в Ватерлоо. Конец империи Наполеона Бонапарта", — сказал на пресс-конференции официальный представитель испанского правительства, министр культуры страны Иньиго Мендес де Виго.

В 1815 году при Ватерлоо состоялось последнее крупное сражение французского императора Наполеона, которое он проиграл.

Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон после встречи в Брюсселе со спикером парламента Каталонии Роже Торреном. 24 января 2018
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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Пучдемон заявил, что соратники "пожертвовали" им
Министр культуры напомнил, что Пучдемон неоднократно заявлял о планах вернуться в Каталонию. "Но у меня такое впечатление, что он решил остаться там. Думаю, что его назначение (главой женералитета — ред.) невозможно", — заявил де Виго.

Он призвал спикера каталонского парламента Роже Торрена совместно с депутатскими группами искать другого кандидата. "Председателю парламента следует определить кандидата, у которого нет проблем с правосудием", — сказал министр.

В парламенте Каталонии 30 января должно было состояться заседание по утверждению Пучдемона главой женералитета. За несколько часов до начала спикер Роже Торрен сообщил, что заседание отложено. Он заявил, что оспорит предыдущее решение КС Испании, который постановил, что Пучдемон должен лично присутствовать в парламенте, предварительно запросив разрешение судьи Верховного суда, который ведет его дело.

Пучдемон в переписке с бывшим советником его правительства Тони Комином признал, что его соратники "пожертвовали" им, и в результате правительство Испании одержало победу. Текст посланий распространил телеканал Tele 5. Пучдемон подтвердил, что процитированное телеканалом послание было написано им, но отметил, что оно не предназначалось для публикации.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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yyuu95
этот пучдемон трус.и главой чего-либо быть не может.я думаю сторонников независимости есть более яркие и адекватные люди.
16:42
02.02.2018
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