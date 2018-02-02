Миссия ОБСЕ готова содействовать восстановлению мобильной связи в Донбассе

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссии ОБСЕ готова содействовать налаживанию диалога между сторонами конфликта для восстановления мобильной связи в Донбассе, заявил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в пятницу.

Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля на территории самопровозглашенных республик была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина". Позже на территории ЛНР связь была восстановлена, но ДНР уже четвертую неделю остается без сотовой связи, которая предоставлялась этим оператором.

"Мы знаем о причинах отсутствия связи, но также является очевидным, что гражданское население страдает от этого… Мы в СММ готовы посодействовать налаживанию диалога для возобновления мобильной связи в районах, которые не контролируются правительством в Донецкой области", — сказал Хуг.

Ранее киевская сторона в СЦКК сообщила, что ополченцы оставили без рассмотрения заявки компании "Vodafone Украина" на проведение ремонтных работ поврежденного оборудования в районе неподконтрольного Киеву населенного пункта Оленевка в Донецкой области. Этот вопрос также поднимался киевской стороной во время заседания контактной группы по Донбассу. На ее заседании Киев потребовал предоставить безопасность ремонтным бригадам.