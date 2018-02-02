Лукашенко поблагодарил Кадырова за помощь в освобождении белоруса из плена

МИНСК, 2 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил в пятницу благодарственное послание главе Чечни Рамзану Кадырову за личный вклад и содействие в освобождении белорусского гражданина Вячеслава Качуры, который насильственно удерживался долгие годы в Ливии.

Ранее глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов сообщил РИА Новости, что военный специалист Белоруссии, бывший начальник штаба 334-го отдельного отряда спецназа ГРУ СССР Качура освобожден из плена в Ливии.

"Вспоминая нашу встречу в Минске 25 сентября 2017 года и ваши обещания приложить со своей стороны необходимые усилия для скорейшего освобождения гражданина Беларуси, я хочу поблагодарить вас за личный вклад в дело возвращения Вячеслава Качуры на родину", — цитирует благодарственное послание Лукашенко его пресс-служба.

По словам белорусского лидера, оказанное главой Чечни содействие в столь важном для президента каждой страны вопросе защиты жизни, здоровья и интересов соотечественников за рубежом является "наглядным примером тех дружественных, братских уз, которые связывают народы Беларуси и России".

Как сообщили в пресс-службе Лукашенко, еще одна благодарность в связи с освобождением белорусского гражданина направлена наследному принцу Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну.

Качура прибыл в Ливию в июне 2011 году в составе группы международных специалистов из России, Украины и Белоруссии. В августе 2011 года они были задержаны революционерами, им было предъявлено обвинение в сотрудничестве с режимом экс-президента Ливии Муаммара Каддафи. Позднее удалось освободить часть задержанных, однако до последнего момента о судьбе Качуры доподлинно ничего не было известно.