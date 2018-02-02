АЛМА-АТА, 2 фев — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев, завершая заседание Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате, пошутил насчет произошедшего там землетрясения.
Медведев также отметил, что встреча прошла в теплой обстановке, и поздравил коллег с окончанием работы.
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Алма-Ате в 15:20 местного времени (12:20 мск). Данных о пострадавших и разрушениях нет.
В заседании межправсовета приняли участие премьер-министры стран Евразийского экономического союза, куда, помимо России, входят Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения.