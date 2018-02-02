Медведев пошутил на тему землетрясения в Алма-Ате

Дмитрий Медведев во время очередного заседания Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран-участниц ЕАЭС. 2 февраля 2018

Дмитрий Медведев во время очередного заседания Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран-участниц ЕАЭС. 2 февраля 2018

АЛМА-АТА, 2 фев — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев, завершая заседание Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате, пошутил насчет произошедшего там землетрясения.

"Как справедливо мои коллеги говорят, землетрясение произошло в момент рассмотрения постановления номер 666 совета министров Республики Беларусь. Это для всех для нас урок, а для республики Беларусь — знак, сигнал божий", — сказал глава российского правительства.

Медведев также отметил, что встреча прошла в теплой обстановке, и поздравил коллег с окончанием работы.

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Алма-Ате в 15:20 местного времени (12:20 мск). Данных о пострадавших и разрушениях нет.

В заседании межправсовета приняли участие премьер-министры стран Евразийского экономического союза, куда, помимо России, входят Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения.