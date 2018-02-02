ЛНР ввела уголовную ответственность за нарушение режима пересечения границы

ЛУГАНСК, 2 фев — РИА Новости. Депутаты Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики ввели уголовную ответственность за нарушение режима пересечения границы.
46.5%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.7%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
По данным ведомства, такие изменения приняты "в целях гармонизации законодательства ЛНР с законодательством РФ".
На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.
Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республик территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.