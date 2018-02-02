ЛНР ввела уголовную ответственность за нарушение режима пересечения границы

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (28)

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 2 фев — РИА Новости. Депутаты Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики ввели уголовную ответственность за нарушение режима пересечения границы.

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"Докладчик, депутат Народного совета ЛНР Елена Кравченко, отметила, что данный проект закона (принятый на заседании совета — ред.) направлен на установление уголовной ответственности за пересечение государственной границы ЛНР без действительных документов на право въезда в ЛНР или выезда из ЛНР либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством республики", — сообщили РИА Новости в пресс-службе совета.

По данным ведомства, такие изменения приняты "в целях гармонизации законодательства ЛНР с законодательством РФ".

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республик территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.