В Киеве рассказали о рисках досрочного прекращения сотрудничества с МВФ

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости. Угроза досрочного прекращения сотрудничества Киева с МВФ увеличит вероятность дефолта по внешним государственным обязательствам, говорится в инфляционном отчете Нацбанка Украины, опубликованном на сайте регулятора.
"НБУ видит ряд рисков для реализации базового прогнозного сценария. Основным экономическим риском НБУ считает отсутствие прогресса в проведении структурных реформ, необходимых для сохранения макрофинансовой стабильности и продолжения программы с МВФ на фоне высоких объемов погашения внешних долгов в последующие годы. Сценарий досрочного прекращения программ с МВФ предусматривает ухудшение условий доступа на международные финансовые рынки и приведет к усилению девальвационных и инфляционных ожиданий, а также к росту вероятности дефолта по внешними государственным обязательствам, пик выплат по которым приходится на 2019 год", — говорится в сообщении.
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.