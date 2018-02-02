В Польше ответили на претензии Израиля по закону о Холокосте

ВАРШАВА, 2 фев — РИА Новости. Польско-израильский конфликт вокруг принятого сенатом Польши закона о Холокосте может быть связан с неправильным переводом документа, считает глава Конституционного суда страны Юлия Пшилембская.
Этот закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.
"Похоже, что имеет место неправильный перевод на английский язык", — сказала Пшилембская в эфир Польского телевидения. Она предположила, что неправильно было переведено и истолковано слово "народ", отметив, что в законе имеется в виду "общее понятие народа, польского общества".
Пшилембская также выразила надежду на то, что израильская сторона поймет верный смысл закона после консультаций рабочей группы, которая была созвана по договоренности польского премьера Матеуша Моравецкого с его израильским коллегой Биньямином Нетаньяху.
Ранее руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, выразили несогласие с польским законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой.