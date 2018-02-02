В Польше ответили на претензии Израиля по закону о Холокосте

ВАРШАВА, 2 фев — РИА Новости. Польско-израильский конфликт вокруг принятого сенатом Польши закона о Холокосте может быть связан с неправильным переводом документа, считает глава Конституционного суда страны Юлия Пшилембская.

Сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда.

Этот закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

"Похоже, что имеет место неправильный перевод на английский язык", — сказала Пшилембская в эфир Польского телевидения. Она предположила, что неправильно было переведено и истолковано слово "народ", отметив, что в законе имеется в виду "общее понятие народа, польского общества".

Глава КС подчеркнула, что закон не запрещает высказываться по поводу отдельных поляков, сотрудничавших с фашистами, никто никогда не отрицал, что во время немецкой оккупации некоторые местные жители вымогали деньги у евреев и укрывающих их поляков.

Пшилембская также выразила надежду на то, что израильская сторона поймет верный смысл закона после консультаций рабочей группы, которая была созвана по договоренности польского премьера Матеуша Моравецкого с его израильским коллегой Биньямином Нетаньяху.

Ранее руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, выразили несогласие с польским законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой.