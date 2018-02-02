Испания экстрадировала российского программиста Петра Левашова в США

МАДРИД, 2 фев — РИА Новости. Испания передала Соединенным Штатам российского программиста Петра Левашова, подозреваемого в киберпреступлениях, сообщили в Национальной полиции страны.

Отмечается, что Левашов на протяжении нескольких лет "создавал кибернетическую инфраструктуру в форме ботнет или сети компьютеров".

"Таким образом, он удаленно контролировал своих жертв, без ведома собственников, через серверы контроля, которые использовались в основном для осуществления незаконной деятельности", — пояснили в полиции.

Ход дела

Левашова задержали в апреле в Барселоне, где он отдыхал с семьей. Третьего октября Национальный суд согласился выдать программиста США, где его обвиняют в компьютерном мошенничестве, причинении ущерба и краже личных данных. Защита обжаловала экстрадицию, однако суд подтвердил предыдущее решение.

В США считают, что Левашов создал компьютерную сеть типа ботнет Kelihos, через которую "контролировал сотни тысяч компьютеров", распространяя вирусы, занимаясь вымогательством, отправляя фишинговые письма и совершая другие спам-атаки.

Позднее стало известно о заочном аресте Левашова в России за взлом сайта одного из медучреждений в Санкт-Петербурге.