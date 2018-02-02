Кадыров рассказал, как помог освободить белоруса из плена в Ливии

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своем участии в освобождении белорусского военного специалиста Вячеслава Качуры из плена в Ливии.

Ранее глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов сообщил РИА Новости, что благодаря усилиям России военный специалист Белоруссии, бывший начальник штаба 334-го отдельного отряда спецназа ГРУ СССР Качура освобожден из плена в Ливии. Качура уже прилетел в аэропорт Минска рейсом из Москвы.

"Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко просил меня оказать содействие в его (Качуры) освобождении. Это был сложный и продолжительный процесс. Но главное, что человек жив, вернулся домой", — написал Кадыров в Telegram.

Также он добавил, что в этом мероприятии принимали участие различные ведомства, в том числе министерства иностранных дел России и Белоруссии, КГБ Белоруссии.

"Хочу особо поблагодарить депутата Госдумы, дорогого брата Адама Делимханова, руководителя российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Льва Деньгова. Возможную помощь оказало и правительство Национального Согласия Ливии во главе с премьер-министром Фаизом Сарраджа", — добавил Кадыров.

Качура прибыл в Ливию в июне 2011 года в составе группы международных специалистов из России, Украины и Белоруссии. В августе 2011 года они были задержаны революционерами, им было предъявлено обвинение в сотрудничестве с режимом экс-президента Ливии Муаммара Каддафи. Позднее удалось освободить часть задержанных, однако до последнего момента о судьбе Качуры доподлинно ничего не было известно.