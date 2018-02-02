РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев – РИА Новости. Посол Австралии в России Питер Теш во время празднования в Волгограде 75-й годовщины победы в Сталинградской битве рассказал журналистам, как писал в университете диссертацию об одном из переломных сражений Второй Мировой войны.

В пятницу 2 февраля в Волгограде отмечают 75-ю годовщину победы в Сталинградской битве. Масштабные праздничные мероприятия продлятся в городе до позднего вечера. В торжественном военном параде приняли участие более 1,4 тысячи солдат и офицеров ЮВО, а также курсанты академии МВД, МЧС, кадеты. В одном строю прошли подразделения в современных комплектах боевого снаряжения "Ратник" с автоматами АК-74, шлемофонах и танковых комбинезонах, а также в форме образца 1943 года — в белых маскировочных халатах с ППШ. Впервые парад второго февраля прошел с участием авиации.

Как отметил посол, ему приятно вернуться в Россию спустя 29 лет.

"Мне приятно снова находиться у вас, тем более в этот день, очень значимый для Советского союза, Российской Федерации и для многих народов, в том числе и для нас (Австралии – ред)… Для меня лично эта дата связана с моей учебой в университете, потому что я написал свою университетскую диссертацию про Сталинградскую битву", — рассказал Теш.

Он отметил, что Австралия и Советский союз были союзниками во Второй Мировой войне.

"С тех пор, как мы 3 сентября 1939 года объявили войну гитлеровской Германии, наши летчики, моряки воевали в Европейском театре военных действий, в том числе в знаменитых полярных конвоях. Мы в основном, конечно, воевали в тихоокеанском регионе, но все-таки мы доставили в Советский союз необходимый военный материал", — подчеркнул посол.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы 9 мая 1945 года.