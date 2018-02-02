РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев – РИА Новости. Посол Австралии в России Питер Теш во время празднования в Волгограде 75-й годовщины победы в Сталинградской битве рассказал журналистам, как писал в университете диссертацию об одном из переломных сражений Второй Мировой войны.
В пятницу 2 февраля в Волгограде отмечают 75-ю годовщину победы в Сталинградской битве. Масштабные праздничные мероприятия продлятся в городе до позднего вечера. В торжественном военном параде приняли участие более 1,4 тысячи солдат и офицеров ЮВО, а также курсанты академии МВД, МЧС, кадеты. В одном строю прошли подразделения в современных комплектах боевого снаряжения "Ратник" с автоматами АК-74, шлемофонах и танковых комбинезонах, а также в форме образца 1943 года — в белых маскировочных халатах с ППШ. Впервые парад второго февраля прошел с участием авиации.
Парад войск в честь Сталинградской Победы в Волгограде
Как отметил посол, ему приятно вернуться в Россию спустя 29 лет.
"Мне приятно снова находиться у вас, тем более в этот день, очень значимый для Советского союза, Российской Федерации и для многих народов, в том числе и для нас (Австралии – ред)… Для меня лично эта дата связана с моей учебой в университете, потому что я написал свою университетскую диссертацию про Сталинградскую битву", — рассказал Теш.
Сталинградская битва шла на огромной территории площадью около 100 тысяч квадратных километров при протяженности фронта от 400 до 850 километров.
С обеих сторон на разных этапах боевых действий в битве под Сталинградом участвовали свыше двух миллионов человек.
Со стороны Советского Союза в Сталинградской битве в разное время принимали участие войска Сталинградского, Юго-Восточного, Юго-Западного, Донского, левого крыла Воронежского фронтов, Волжская военная флотилия и Сталинградский корпусной район ПВО.
Руководили действиями фронтов под Сталинградом заместитель Верховного главнокомандующего генерал армии Георгий Жуков и начальник генерального штаба генерал-полковник Александр Василевский.
Немецко-фашистское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть районами Кавказа, Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие с ними центр страны, и создать условия для победы в войне. Выполнение этой задачи возлагалось на группы армий "А" и "Б".
Шестой армии генерал-полковника Фридриха Паулюса, четвертой танковой армии и авиации четвертого воздушного флота Германии противостояли бойцы 62-ой и 64-ой армии СССР, сосредоточенные в большой излучине Дона. Бои в этом районе продолжались до 10 августа, когда войска Сталинградского фронта, понеся большие потери, отошли на левый берег реки и заняли оборону на внешнем обводе города.
Обе стороны постоянно наращивали силы, перекидывая на поля сражений новые части. 23 и 24 августа немецкая авиация предприняла массированную бомбардировку Сталинграда, превратив его в развалины, а 12 сентября немецкие войска вплотную подошли к городу, где начались круглосуточные уличные бои, которые велись за каждый переулок и дом.
18 ноября продвижение немецких войск было окончательно остановлено на всем фронте, немцы были вынуждены перейти к обороне. К началу наступательной операции у Сталинграда находились более миллиона советских бойцов, 15 тысяч орудий и минометов, около полутора тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 1,3 тысячи боевых самолетов.
Немецкие войска насчитывали около миллиона человек, более десяти тысяч орудий и минометов, 675 танков и штурмовых орудий, 1216 боевых самолетов. Нанеся удары по флангам главной группировки противника, войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов 23 ноября 1942 года замкнули кольцо ее окружения. В него попали 22 дивизии и более 160 отдельных частей 6-й армии и частично 4-й танковой армии противника - всего около 300 тысяч человек.
С 16 декабря развернулось наступление советских войск на Среднем Дону. К концу месяца враг был разгромлен перед внешним фронтом окружения, его остатки были отброшены на 150-200 километров.
10 января 1943 года под командованием генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского началась операция "Кольцо". После того, как 21-я армия соединилась в районе Мамаева кургана с 62-й армией группировка вермахта была рассечена на две части. 31 января прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с Паулюсом, а 2 февраля — северная. Это был разгром противника.
Во время Сталинградской наступательной операции были разгромлены немецкие 6-я армия и 4-я танковая армия, 3-я и 4-я румынские армии, 8-я итальянская армия. Общие потери противника составили около 1,5 миллиона человек.
В честь героической обороны города советское правительство учредило 22 декабря 1942 года медаль "За оборону Сталинграда", которой награждены более 700 тысяч участников битвы. 1 мая 1945 года согласно приказу Верховного главнокомандующего Сталинград был назван городом-героем.
За боевые отличия в ходе Сталинградской битвы 44 соединениям и частям были присвоены почетные наименования, 55 — награждены орденами, 183 — преобразованы в гвардейские.
Генерал-лейтенант Никита Сергеевич Хрущев на одной из улиц Сталинграда после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Десятки тысяч солдат и офицеров, участвовавших в Сталинградской битве, были удостоены правительственных наград, 112 бойцов стали Героями Советского Союза.
Он отметил, что Австралия и Советский союз были союзниками во Второй Мировой войне.
"С тех пор, как мы 3 сентября 1939 года объявили войну гитлеровской Германии, наши летчики, моряки воевали в Европейском театре военных действий, в том числе в знаменитых полярных конвоях. Мы в основном, конечно, воевали в тихоокеанском регионе, но все-таки мы доставили в Советский союз необходимый военный материал", — подчеркнул посол.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы 9 мая 1945 года.
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Whatsapp
Viber
Telegram
Коренной перелом в войне. Архивные кадры Сталинградской битвы