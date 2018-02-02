В ДНР назвали обстрел здания минобороны попыткой расправы над командованием

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (25)

ДОНЕЦК, 2 фев — РИА Новости. Обстрел здания Минобороны ДНР — это попытка расправы над представителями командования, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

В четверг вечером неизвестные обстреляли здание Минобороны ДНР из гранатомета. Этот инцидент был квалифицирован как теракт, сообщил представитель оперативного командования.

"Вчера украинские террористы обстреляли здание министерства обороны ДНР. Данное провокационное действие — это попытка запугать мирных жителей, посеять панику и страх, а также попытка физической расправы над представителями командования ВС", — сказал Басурин.