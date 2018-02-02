В ДНР усилили меры безопасности после обстрела здания минобороны

Поврежденные окна здания Минобороны ДНР в Донецке в результате обстрела из гранатомета. 2 февраля 2018

Поврежденные окна здания Минобороны ДНР в Донецке в результате обстрела из гранатомета. 2 февраля 2018

ДОНЕЦК, 2 фев — РИА Новости. Дополнительные меры безопасности предприняты в ДНР после обстрела задания минобороны, сообщил журналистам в пятницу заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

В четверг вечером неизвестные обстреляли здание Минобороны ДНР из гранатомета. Этот инцидент был квалифицирован как теракт, сообщил представитель оперативного командования.

"В республике приняты дополнительные меры безопасности, лица причастные к данному действию, в ближайшее время будут задержаны. Мы обращаемся к гражданам ДНР, ваша бдительность и сознательность — залог безопасности вас и республики", — сказал Басурин.

По его словам, усилено патрулирование военных и гражданских объектов. Он также отметил, что это не первый случай, когда по военным объектам открывается огонь из гранатометов.

"В основном происходило два взрыва: первый — это выстрел, второй — самоуничтожение. В данном случае самоуничтожение первого не произошло, а второй — не сработал. Но на нем стояла взрывчатка по самоуничтожению", — добавил Басурин.