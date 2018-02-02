Басурин назвал обстрел здания минобороны ДНР терактом и диверсией

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что обстрел в Донецке здания минобороны самопровозглашенной республики является терактом и диверсией против жителей ДНР.

В четверг вечером неизвестные обстреляли здание минобороны ДНР из гранатомета. Этот инцидент был квалифицирован как теракт, сообщил представитель оперативного командования.

По словам Басурина, в момент обстрела в здании находилось минимальное количество военнослужащих.

"Если говорить о том, что (это) покушение на министра (обороны) — ну я бы так, наверное, не говорил. А вот диверсия по отношению к республике и жителям, которые живут на территории этой республики, это было. Это был террористический акт по отношению к людям, живущим здесь", — сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее Министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Кононов заявил, что в ДНР не исключают причастности спецслужб Украины к обстрелу здания ведомства в Донецке.