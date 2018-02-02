В Белоруссии вынесли приговор авторам Regnum

МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Минский городской суд признал белорусских авторов российского агентства Regnum виновными в разжигании межнациональной вражды или розни и приговорил их к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года и освобождением из-под стражи под подписку о невыезде, передает корреспондент РИА Новости.

Такого наказания для подсудимых требовала сторона государственного обвинения.

"Признать виновными в умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной вражды или розни… назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет каждому… отсрочить исполнение назначенного наказания на 3 года каждому. До вступления приговора в законную силу меру пресечения изменить с заключения под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив из-под стражи в зале суда", — сказал председательствующий судья Игорь Любовицкий.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Верховном суде Белоруссии в течение 10 дней со момента оглашения приговора. Судья уточнил, что в течение периода отсрочки журналисты будут находиться под профилактическим надзором. Если требования профилактического надзора не будут выполняться и они будут нарушать общественный порядок, отсрочка наказания может быть отменена по решению суда, а журналисты – направлены для отбывания приговора.

Согласно законодательству, в течение срока отсрочки исполнения наказания за осужденным осуществляется профилактическое наблюдение и на него возлагаются определенные обязанности. При этом возможно освобождение осужденного от назначенного по приговору суда наказания, если в период отсрочки осужденный "законопослушным поведением доказал свое исправление".

Скандал вокруг российского информационного агентства Regnum разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией ряда материалов на белорусскую тему. Впоследствии правоохранители Белоруссии задержали трех авторов Regnum. В Минском городском суде рассматривалось в открытом режиме уголовное дело по обвинению Дмитрия Алимкина в разжигании национальной вражды или розни, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко — в этом же преступлении, а также в незаконной предпринимательской деятельности. В ходе судебного слушания государственный обвинитель отказался от обвинения двух авторов по статье о незаконном предпринимательстве. Обвиняемые свою вину не признали.

Редакция ИА Regnum ранее заявила, что "категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными", "подтверждает свое неизменное осуждение проявлений шовинизма, неонацизма и русофобии в Белоруссии". При этом в редакции Regnum считают задержанных "политическими заключенными". МИД России призвал белорусскую сторону максимально ответственно рассматривать дело журналистов.