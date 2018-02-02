Защита осужденного на Украине россиянина Агеева обжаловала приговор

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости. Адвокат осужденного на Украине россиянина Виктора Агеева Виктор Чевгуз сообщил, что подал в Апелляционный суд Луганской области жалобу на решение суда первой инстанции, который приговорил его подзащитного к десяти годам лишения свободы.
Агеев обвинялся на Украине по статье "создание террористической группы или террористической организации" и статье "незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами".
"Я подал жалобу в Апелляционный суд Луганской области. Я прошу изменить квалификацию статьи, которую ему инкриминируют, и смягчить наказание", — сказал Чевгуз украинскому информагентству "Укринформ".
Адвокат пояснил, что Агееву инкриминируют часть первую статьи 258 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание от 8 до 15 лет за участие в террористической организации, а также часть первую статьи 263 УК — незаконное хранение оружия. В то же время, по его словам, Верховная рада, принимая закон о реинтеграции Донбасса, исключила из его текста термин "признать ЛНР/ДНР террористическими организациями".
Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что 24 июня 2017 года два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе в районе Бахмутской трассы. Ряд украинских СМИ распространил информацию, что среди захваченных был Агеев, который, по утверждению украинской стороны, является действующим российским военнослужащим-контрактником. Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего" Агеева.