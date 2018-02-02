Защита осужденного на Украине россиянина Агеева обжаловала приговор

Задержанный на Украине россиянин Виктор Агеев и его мать Светлана Агеева в Старобельске

Задержанный на Украине россиянин Виктор Агеев и его мать Светлана Агеева в Старобельске

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости. Адвокат осужденного на Украине россиянина Виктора Агеева Виктор Чевгуз сообщил, что подал в Апелляционный суд Луганской области жалобу на решение суда первой инстанции, который приговорил его подзащитного к десяти годам лишения свободы.

Агеев обвинялся на Украине по статье "создание террористической группы или террористической организации" и статье "незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами".

"Я подал жалобу в Апелляционный суд Луганской области. Я прошу изменить квалификацию статьи, которую ему инкриминируют, и смягчить наказание", — сказал Чевгуз украинскому информагентству "Укринформ".

Адвокат пояснил, что Агееву инкриминируют часть первую статьи 258 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание от 8 до 15 лет за участие в террористической организации, а также часть первую статьи 263 УК — незаконное хранение оружия. В то же время, по его словам, Верховная рада, принимая закон о реинтеграции Донбасса, исключила из его текста термин "признать ЛНР/ДНР террористическими организациями".

Поэтому, по его мнению, Агееву целесообразно инкриминировать часть первую статьи 260 УК ("создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"), которая предусматривает ответственность от трех до пяти лет за участие в незаконном вооруженном формировании.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что 24 июня 2017 года два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе в районе Бахмутской трассы. Ряд украинских СМИ распространил информацию, что среди захваченных был Агеев, который, по утверждению украинской стороны, является действующим российским военнослужащим-контрактником. Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего" Агеева.