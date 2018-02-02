Украина запустила центр реагирования на киберугрозы, сотрудничающий с НАТО

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов в пятницу принял участие в церемонии запуска оперативного центра реагирования на киберугрозы, который будет сотрудничать со странами НАТО.

В ходе церемонии Турчинов рассказал, что центр создан при СНБО, и уже сегодня прикрывает большинство информационный ресурсов государственных учреждений, и начинает защищать объекты критической инфраструктуры.

"Сегодня мы открываем центр реагирования на киберинциденты. Этот центр стает ядром киберзащиты нашей страны. Этот центр не просто наблюдает за запуском киберинцидентов, за развитием кибератак, он на ранних стадиях их обнаруживает и обеспечивает их скорую локализацию", — рассказал Турчинов, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, центр будет сотрудничать со странами НАТО, благодаря чему "значительно улучшится качество реагирования на киберинциденты за счет обмена информации, подтягивания мощных вычислительных машин и ресурсов". "Все это дает возможность и информировать наших коллег и использовать от них информацию в онлайн-режиме", — заявил Турчинов.

Ранее Турчинов заявил, что Украина потеряла миллиарды долларов из-за кибератк за последние два года.