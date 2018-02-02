На Украине заявили о планах по созданию кибервойск

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости. Украина рассматривает возможность создания кибервойск в рядах своих вооруженных сил, сообщил в пятницу журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов в ходе официального открытия центра реагирования на киберугрозы.

"Современная война невозможна без киберзащиты и без кибератак. Безусловно, мы рассматриваем… вопрос, который докладывал Генштаб, о создании кибервойск в рядах вооруженных сил Украины. Это серьезный вопрос, мы над этим работаем, у нас в этом направлении работают и Служба внешней разведки, и военная разведка", — заявил Турчинов. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Создание таких войск обсуждалось в национальном центре кибербезопасности, добавил секретарь СНБО.

Турчинов в пятницу запустил работу оперативного центра реагирования на киберугрозы, который будет сотрудничать со странами НАТО. Также он заявил, что Украина потеряла миллиарды долларов из-за кибератак за последние два года.