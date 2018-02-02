Глава МИД Греции получил письмо с угрозами

АФИНЫ, 2 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас получил письмо с угрозами.

"Некоторые конкретные системы, печать и телеканалы уже много лет клевещут на меня. Их беспокоит то, что меня никто не сдерживает. Они являются зачинщиками угроз моей физической неприкосновенности и моей жизни. Я ожидаю, что "Новая демократия" (оппозиционная партия – ред.) и Священный Синод осудят как и другие", — написал Котзиас в Twitter

В МИД связывают угрозы, в том числе, с переговорами со Скопье по урегулированию спора о названии.

"Угрозы общие, мы полагаем, что они связаны и с попытками министра решить эту проблему. Но не только это (проблема Скопье – ред.). На министра вообще клевещут, создают отрицательную атмосферу ", — сказал представитель МИД корреспонденту РИА Новости.

Министр защиты граждан Никос Тоскас, отвечающий за работу полиции, в интервью телеканалу ERT сообщил, что в письме были угрозы — "У нас три пули для тебя". По его словам, полиция серьезно относится к подобным угрозам и начала расследование.

Тоскас сообщил, что подобные угрозы поступали министрам и раньше.

В мае 2017 года посылку-бомбу получил бывший премьер-министр Греции Лукас Пападимос, в результате взрыва он получил ранения. Антитеррористическое подразделение греческой полиции сообщило в октябре 2017 года об аресте 29-летнего молодого человека, связанного с анархистской террористической организацией, который подозревается в покушении на экс-премьера и к рассылке в марте прошлого года заминированных посылок тогдашнему министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле и в структуры Евросоюза и МВФ. Тогда ранения получила служащая представительства МВФ.