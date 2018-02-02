Климкин пригрозил немецким компаниям, работающим в Крыму

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Украинские власти готовят меры против немецких компаний, работающих в Крыму вопреки санкциям Евросоюза, заявил глава МИД Павел Климкин в интервью газете Rheinische Post.

"У нас в распоряжении есть широкий выбор правовых механизмов, которыми мы можем оперировать. В настоящее время мы находимся в процессе поиска взвешенного решения", — отметил Климкин.

Подробности он раскрывать отказался, сославшись на конфиденциальность.

В январе глава МИД утверждал, что немецкие компании, в частности Volkswagen и Adidas, "причисляют Крым к территории России", и пригрозил "достать их не только политическими, но и юридическими методами".

Украинские власти не раз заявляли, что ряд известных автоконцернов работают в Крыму в обход санкций. Среди них: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault, Lexus. Отмечается, что их дилерские центры предоставляют крымчанам "полный набор услуг и гарантийных работ".

ЕС запретил компаниям, находящимся под его юрисдикцией, приобретать в Крыму недвижимость и доли в компаниях, финансировать бизнес на полуострове, создавать там совместные предприятия и инвестировать в такие сделки.

Также компаниям запрещено предоставлять услуги, напрямую связанные с туризмом. В частности, круизным судам нельзя входить в крымские порты.

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