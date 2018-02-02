Климкин пригрозил немецким компаниям, работающим в Крыму

13:1902.02.2018
(обновлено: 14:23 02.02.2018)
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Украинские власти готовят меры против немецких компаний, работающих в Крыму вопреки санкциям Евросоюза, заявил глава МИД Павел Климкин в интервью газете Rheinische Post.
"У нас в распоряжении есть широкий выбор правовых механизмов, которыми мы можем оперировать. В настоящее время мы находимся в процессе поиска взвешенного решения", — отметил Климкин.
Подробности он раскрывать отказался, сославшись на конфиденциальность.
В январе глава МИД утверждал, что немецкие компании, в частности Volkswagen и Adidas, "причисляют Крым к территории России", и пригрозил "достать их не только политическими, но и юридическими методами".
Украинские власти не раз заявляли, что ряд известных автоконцернов работают в Крыму в обход санкций. Среди них: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault, Lexus. Отмечается, что их дилерские центры предоставляют крымчанам "полный набор услуг и гарантийных работ".
ЕС запретил компаниям, находящимся под его юрисдикцией, приобретать в Крыму недвижимость и доли в компаниях, финансировать бизнес на полуострове, создавать там совместные предприятия и инвестировать в такие сделки.
Также компаниям запрещено предоставлять услуги, напрямую связанные с туризмом. В частности, круизным судам нельзя входить в крымские порты.
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В Севастополе на митинг в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришли тысячи горожан. В торжествах также приняли депутаты Госдумы, представители местной самообороны и казачества.
Праздничные мероприятия начались с возложения венка и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя.
В Симферополе прошли концерты крымских творческих коллективов. Также в крымской столице состоялось торжественное открытие Всероссийского турнира по греко-римской борьбе.
Массовые праздничные мероприятия прошли во всех российских регионах. На митинг в центре Омска собралось около трех тысяч человек.
В Новосибирске участники праздничного мероприятия "Крымская весна! Мы вместе!" собрались в Театральном сквере. Сначала они встали в "Хоровод дружбы", а затем запустили в небо воздушные шары.
В Приморье на торжественные мероприятия по случаю третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришло более 17 тысяч человек.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский выступил с инициативой сделать Приморский край и Республику Крым регионами-побратимами.
Участники митинга-концерта в Екатеринбурге, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.
В Екатеринбурге прошел флешмоб "Севастопольский вальс" с участием танцевальных коллективов города и ветеранских организаций.
Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на пешеходной улице Кирова в Челябинске.
В честь третьей годовщины воссоединения полуострова с Россией МИД России посвятил жителям Крыма песню "Севастополь — знамя".
Ее написал сотрудник Департамента информации и печати Василий Харитонов. Исполнил композицию Владимир Куклин.
Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после референдума, проведенного 16 марта 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.
Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.
Президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя 18 марта 2014 года подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.