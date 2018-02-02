Около Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 3,7

АЛМА-АТА, 2 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано в 15.20 местного времени (12.20 мск) в пятницу в Алма-Ате, в городе подземные толчки ощущались силой 2-3 балла по шкале МSК-64, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана.

В этот день в Алма-Ате находятся премьер-министры стран Евразийского экономического союза, которые прибыли для участия в форуме, посвященном цифровизации экономик, а также в заседании Евразийского межправительственного совета.

"Эпицентр землетрясения расположен в 5 километрах на запад от города Алма-Ата. Магнитуда MPV 3.7. Глубина 10 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощущалось городе Алма-Ате 2-3 балла", — говорится в сообщении сейсмологов.

В свою очередь, Казахстанский национальный центр данных сообщил на своем сайте, что, по его оценке, магнитуда землетрясения составляла 3,6, а интенсивность подземных толчков в Алма-Ате — 3-4 балла.

Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано в пятницу в Алма-Ате, сообщили сейсмологи. Журналисты, прибывшие туда с Медведевым для освещения мероприятий в рамках Евразийского экономического союза, ничего не почувствовали, в отличие от местных коллег. pic.twitter.com/pJrTeAQ0AI — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 2 февраля 2018 г.

Пресс-служба городского департамента по ЧС проинформировала, что данных о пострадавших и разрушениях нет.