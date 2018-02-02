КИШИНЕВ, 2 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон предложил провести референдум по вопросу сохранения государственности республики, подчеркнув, что объединение страны с Румынией "подразумевает гражданскую войну".

Ранее представители нескольких местных советов Молдавии приняли так называемые "декларации об объединении с Румынией". Кампанию по подписанию соответствующих деклараций организовала гражданская платформа "Acțiunea-2012", выступающая за объединение Молдавии и Румынии. Эта акция приурочена к 100-летию великого объединения, которое унионисты (сторонники объединения в Молдавии и Румынии) отмечают в 2018 году. Додон заявил, что эти действия носят антигосударственный характер.

"Мы, граждане Молдавии, государственники, всеми законными путями не позволим ликвидировать государственность республики", — сказал Додон в эфире одного из местных телеканалов.

Президент республики считает, что "самые сложные периоды в истории Молдавии были связаны именно с появлением в обществе таких тенденций".

По его мнению, в преддверии парламентских выборов в Молдавии, которые намечены на конец этого года или начало 2019, возможно, кто-то специально хочет дестабилизировать ситуацию в стране.

"Допускаю, что некоторые силы, которые понимают, что проигрывают выборы, преднамеренно разрабатывают этот сценарий и хотят дестабилизировать ситуацию, но у них ничего не выйдет", — добавил Додон.

Глава республики предложил для решения проблемы унионизма демократическим путем провести референдум. "Понятно, что большинство населения "за" сохранение государственности. Но давайте уже поставим точку", — сказал Додон.

По данным соцопросов, большинство граждан Молдавии против присоединения к Румынии и переименования государственного языка с молдавского на румынский.