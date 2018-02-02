Суд вынес приговор участнику ДТП, в котором погиб вице-премьер Киргизии

БИШКЕК, 2 фев – РИА Новости. Московский райсуд Чуйской области Киргизии приговорил к 10 годам колонии-поселения водителя грузовика, совершившего ДТП, в котором погибли вице-премьер республики Темир Джумакадыров, его водитель и помощник.

Джумакадыров погиб в аварии неподалеку от Бишкека в начале октября 2017 года. Внедорожник Toyota Land Cruiser, в котором находились водитель, вице-премьер и его помощник, направлявшиеся в служебную командировку, столкнулся с груженым зерном автомобилем "КАМАЗ". Все находившиеся во внедорожнике погибли на месте.

По решению суда, по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель нескольких лиц" подсудимый приговорен к девяти годам лишения свободы и еще к двум годам за уничтожение или повреждение имущества.

"Путем частичного сложения наказаний назначить 10 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на три года", — говорится в приговоре, оглашенном судьей Нурланом Аджыбековым. Гособвинение просило для подсудимого 11 лет колонии-поселения.

Кроме того, подсудимого обязали выплатить материальный ущерб в размере 2,9 миллионов сомов (около 42 тысяч долларов).

В ходе судебных слушаний 27-летний водитель полностью признал свою вину. Он сообщил, что выехал на встречную полосу во время обгона, увидев приближающийся внедорожник, попытался избежать столкновения, подавая звуковые сигналы и мигая фарами, а затем попытался уйти на обочину. Однако водитель встречной машины тоже вывернул в эту сторону, и произошло столкновение. Водитель также сообщил, что не сможет выплатить материальный ущерб потерпевшим из-за отсутствия средств.