В ДНР не исключили, что обмен пленными в Донбассе может пройти в феврале

Сотрудники военной полиции ДНР во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом. Архивное фото

Сотрудники военной полиции ДНР во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом. Архивное фото

ДОНЕЦК, 2 фев — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин не исключает вероятности проведения обмена пленными между Киевом и Донбассом в феврале, работа в этом направлении продолжается.

Ранее сообщалось, что в результате обмена пленными между самопровозглашенными республиками и Киевом, который прошел 27 декабря 2017 года, на территорию ДНР вернулись 160 человек. В Киеве прогнозируют еще несколько этапов обмена, ожидают следующего этапа в феврале-марте.

"Мы хотели бы, чтобы в феврале произошел обмен… Подгруппа обсуждает и списки, и количество, и условия, и механизмы обмена. Сейчас ведется активная работа. О сроках я не рискну говорить", — сказал журналистам Пушилин.

На вопрос о вероятности обмена пленными в феврале он ответил, что это "не исключено".