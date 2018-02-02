Депутат Госдумы назвал мудрым запрет Варшавой бандеровской идеологии

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Парламент Польши, приняв закон об ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, проявил политическую мудрость, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).
"Польский народ на себе испытал все ужасы фашизма, расплатившись тысячами невинных жертв. Принятое законодательное решение Сената отражает мнение граждан Польши, не желающих повторения трагедии Второй мировой войны и протестующих против возрождения нацизма в соседней Украине… На этом крайне неспокойном фоне парламент Польши проявил политическую мудрость и ответственность перед своими избирателями и показал пример борьбы с проявлениями фашизма другим западным политикам", — цитирует Железняка его пресс-служба.
Парламентарий отметил, что в России глубоко чтят память жертв фашизма вне зависимости от национальной принадлежности.
"В нашей стране любые проявления и пропаганда нацизма и фашизма подлежат уголовному наказанию. Мы с негодованием следим за тем, как на Украине вольготно чувствуют себя нацисты, которые фактически диктуют свою политику киевскому руководству, устраивая кровавые акты геноцида и активно участвуя в войне против народа Донбасса", — сказал политик.