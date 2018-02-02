Депутат Госдумы назвал мудрым запрет Варшавой бандеровской идеологии

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Парламент Польши, приняв закон об ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, проявил политическую мудрость, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. Так, еще на этапе обсуждения законопроекта украинская националистическая партия "Свобода" потребовала от президента Украины Петра Порошенко публично его осудить и уволить главу МИД Павла Климкина "за очередной провал отечественной дипломатии". Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

"Польский народ на себе испытал все ужасы фашизма, расплатившись тысячами невинных жертв. Принятое законодательное решение Сената отражает мнение граждан Польши, не желающих повторения трагедии Второй мировой войны и протестующих против возрождения нацизма в соседней Украине… На этом крайне неспокойном фоне парламент Польши проявил политическую мудрость и ответственность перед своими избирателями и показал пример борьбы с проявлениями фашизма другим западным политикам", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Парламентарий отметил, что в России глубоко чтят память жертв фашизма вне зависимости от национальной принадлежности.

"В нашей стране любые проявления и пропаганда нацизма и фашизма подлежат уголовному наказанию. Мы с негодованием следим за тем, как на Украине вольготно чувствуют себя нацисты, которые фактически диктуют свою политику киевскому руководству, устраивая кровавые акты геноцида и активно участвуя в войне против народа Донбасса", — сказал политик.