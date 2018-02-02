Израиль отказался принимать польского чиновника из-за закона о холокосте

ТЕЛЬ-АВИВ/ВАРШАВА, 2 фев — РИА Новости. Израиль отменил визит в страну главы Бюро национальной безопасности Польши Павела Солоха, сообщили в МИД.
Проигнорировав израильские протесты, верхняя палата польского парламента одобрила инициативу, которая теперь поступит на подпись президента.
В польском Бюро подтвердили просьбу отложить визит в Иерусалим главы ведомства.
Суть закона
В Тель-Авиве опасаются, что документ ударит по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать. Накануне министр транспорта и разведки Исраэль Кац призвал главу правительства Биньямина Нетаньяху срочно отозвать посла из Польши для консультаций.
Также документ вводит наказание за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Это вызвало резкую негативную реакцию в Киеве.