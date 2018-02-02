Израиль отказался принимать польского чиновника из-за закона о холокосте

ТЕЛЬ-АВИВ/ВАРШАВА, 2 фев — РИА Новости. Израиль отменил визит в страну главы Бюро национальной безопасности Польши Павела Солоха, сообщили в МИД.

Такое решение израильских властей вызвано законопроектом, который продолжает продвигать Варшава. Документ криминализирует высказывания о причастности поляков к преступлениям времен Второй мировой войны, включая геноцид евреев.

Проигнорировав израильские протесты, верхняя палата польского парламента одобрила инициативу, которая теперь поступит на подпись президента.

В польском Бюро подтвердили просьбу отложить визит в Иерусалим главы ведомства.

Суть закона

Пакет поправок к закону об Институте национальной памяти предполагает наказание до трех лет тюрьмы всякому, кто будет "публично и вопреки фактам" утверждать, что польский народ или Республика Польша несут "ответственность или соответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом" или иные "преступления против мира, человечности или военные преступления".

В Тель-Авиве опасаются, что документ ударит по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать. Накануне министр транспорта и разведки Исраэль Кац призвал главу правительства Биньямина Нетаньяху срочно отозвать посла из Польши для консультаций.

Также документ вводит наказание за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Это вызвало резкую негативную реакцию в Киеве.