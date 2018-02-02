Корова, покрашенная в национальный флаг Германии, во время продовольственной демонстрации в Праге

Корова, покрашенная в национальный флаг Германии, во время продовольственной демонстрации в Праге

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что, если Берлин поддержит ослабление санкций против России, это будет означать предательство Украины. Об этом он сказал в интервью медиагруппе Funke.

Такой шаг он назвал "легкомысленным", "эгоистичным" и "опасным для Европы".

"Реализация этого плана означала бы предательство Украины как жертвы российской военной агрессии <…> и символизировала бы банкротство внешней политики Германии", — считает посол.

Между тем, как отмечают СМИ, об отказе от политики санкций в Германии говорят все чаще. В частности, недавно с таким предложением выступили премьер-министры нескольких федеральных земель. Так, премьер Тюрингии Бодо Рамелов сравнил санкции с "мертвой лошадью, на которой никуда не уедешь", а Райнер Хаселофф, глава земли Саксония-Анхальт, назвал их неэффективным инструментом.

Кроме того, в пользу постепенного ослабления ограничительных мер в случае готовности России пойти на уступки высказывался и министр иностранных дел Зигмар Габриэль. Похожие заявления звучали со стороны представителей Свободной демократической партии, Левых и "Альтернативы для Германии".

На санкции в связи с многомиллиардными убытками жалуются и немецкие фирмы. Мельник, между тем, не воспринимает эти доводы всерьез: по его словам, в 2017 году экспорт из Германии в Россию увеличился на 20,4 процента.