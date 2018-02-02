Слуцкий сравнил США с мировым жандармом

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. США продолжают вести себя как мировой жандарм, одержимый идеей собственной гегемонии и исключительности, в то время как растущее влияние РФ обуславливается высоким уровнем двустороннего сотрудничества с другими странами, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил озабоченность растущим влиянием России и Китая в Латинской Америке и предостерег страны региона от растущей зависимости.

"Подобные заявления выдержаны в духе логики колониальной державы. США, к сожалению, продолжают вести себя как мировой жандарм, одержимый идеей собственной гегемонии и исключительности. Россия всегда выступала за построение многополярного мира", — заявил Слуцкий РИА Новости.

"А растущее влияние нашей страны обуславливается высоким уровнем двустороннего сотрудничества с другими государствами, основанном на взаимном уважении, без навязывания чуждых народам ценностей и моделей развития в собственных эгоистичных интересах", — заключил он.