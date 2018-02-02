Главред "Страна.ua" назвал причину отъезда с Украины

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости. Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что основной причиной его отъезда с Украины стало желание обезопасить издание от давления властей.

"Главный момент, которым я со своими коллегами руководствовался во время обсуждения вопроса о получении политического убежища в Австрии, это был вопрос развития и существования нашего сайта "Страна", — рассказал Гужва в эфире телеканала NewsOne

По его словам, все понимали, что в 2018 году давление "будет еще жестче, потому что это предвыборный год". Он подчеркнул, что нельзя исключать новых арестов и обысков, " которые негативно влияли бы на наше издание".

Журналист отметил, что выехав из Украины, он лишил киевские власти возможности давить на "Страна.ua".

"Я становился мишенью для власти, тем рычагом, которым они могли бы оказывать давление на сайт. Уехав вынужденно из страны, я лишил власть возможности влиять на "Страну". Издание этот предвыборный год пройдет четко, активно развиваясь и наращивая обороты. Это был главный мотив для принятия подобного решения", — сказал Гужва.

Дело против Гужвы

Прошлым летом Гужву задержали в Киеве по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на одного из политиков, но вскоре выпустили под залог. Журналист называл дело "спланированной провокацией".

На этой неделе Гужва выехал в Австрию, где попросил политического убежища из-за "давления со стороны властей". В обращении к читателям главред написал, что ему угрожали физической расправой и убийством. Он добавил, что покинул Украину легально — по истечении срока меры пресечения, избранной судом. Австрийские власти уже выдали Гужве документ о пребывании в стране.