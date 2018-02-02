В Госдуме ответили "Укроборонпрому" на обвинения в "перехвате" контрактов

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Конкуренция присутствует в любой сфере, в том числе и на международном рынке вооружений, заявил в пятницу РИА Новости заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя заявление представителей концерна "Укроборонпром" о том, что Россия "перехватывает" военные контракты и тем самым лишает предприятие доходов.

Как отмечается на сайте концерна, компании-конкуренты якобы требуют от потенциальных заказчиков "исключать украинские предприятия из перечня участников", на что зарубежные партнеры часто соглашаются.

"Мы руководствуемся национальными интересами нашей страны, интересами оборонно-промышленного комплекса. Мы никакие искусственные препятствия ни для кого не устраиваем, но вопросы конкуренции все равно присутствуют в любой области, в том числе и в оборонно-промышленном комплексе", — сказал Швыткин.

Он также напомнил, что российский ОПК конкурирует не только с Украиной.

"Я назову пример, когда США пытаются нас выдавить с рынка, прекратить действие наших контрактов с определенными государствами. Мы тоже не можем не реагировать определенным образом. Но еще раз говорю, все наши контракты, все наши договорные обязательства и действия согласуются в рамках норм международного права", — подчеркнул парламентарий.