МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Москва передала Вашингтону предложения по договоренности о предотвращении кибератак, США их рассматривают, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.

"Есть соглашение (между РФ и США) о мерах доверия в киберпространстве (с 2013 года). Пресса в свое время назвала этот документ первым соглашением по предотвращению кибервойны. И это действительно так, потому что оно охватывает практически весь спектр подобных угроз. Если вдруг что-то произойдёт, мы должны друг друга об этом уведомлять. Сейчас на повестке дня вопрос непосредственно о практической координации для предотвращения киберугроз. Нужны правила для предотвращения информационного беспредела. И примеры (договоренностей в целях глобальной безопасности) уже есть", — сказал Крутских.

Он напомнил, что в истории межгосударственных отношений уже существует прецедент заключения подобного договора — в 1972 году правительства СССР и США подписали Соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним. Документ на практике привел к существенному снижению градуса напряженности между странами, — добавил спецпредставитель президента РФ.

"Давайте пойдем дальше и договоримся о предотвращении инцидентов в киберпространстве, это будет огромный шаг вперед, по сравнению с тем, что (президент РФ) Путин уже достиг с (Бараком) Обамой, когда мы договорились о мерах доверия, о взаимном предупреждении. Мы официально передали администрации (президента США Дональда) Трампа предложение обсудить и эту тему, адаптировав принцип Соглашения о предотвращении конфликтов. Они его рассматривают", — сказал Крутских.

Он подчеркнул, что тема кибербезопасности "была и остается одной из основных на переговорах с США на различных уровнях".