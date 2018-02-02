Источник: освобожденный из плена в Ливии белорусский военный прибыл в Минск

МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Самолет из Москвы, на котором находится освобожденный из плена в Ливии белорус Вячеслав Качура, приземлился в аэропорту Минска, сообщил РИА Новости источник в аэропорту.

Ранее глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов сообщил РИА Новости, что благодаря усилиям России военный специалист Белоруссии, бывший начальник штаба 334-го отдельного отряда спецназа ГРУ СССР Качура освобожден из плена в Ливии и уже направляется в Минск.

"Самолет буквально только приземлился", — сказал собеседник агентства.

В МИД Белоруссии РИА Новости сообщили, что готовят комментарий с подробностями относительно освобождения белоруса.

По данным белорусских СМИ, Качура – последний из белорусов, насильно удерживавшихся в Ливии.

© Фото : Российская контактная группа по Ливии Гражданин Белоруссии Вячеслав Качура, освобожденный из Ливийского плена © Фото : Российская контактная группа по Ливии Гражданин Белоруссии Вячеслав Качура, освобожденный из Ливийского плена

Качура прибыл в Ливию в июне 2011 году в составе группы международных специалистов из России, Украины и Белоруссии. В августе 2011 года они были задержаны революционерами, им было предъявлено обвинение в сотрудничестве с режимом экс-президента Ливии Муаммара Каддафи. Позднее удалось освободить часть задержанных, однако до последнего момента о судьбе Качуры доподлинно ничего не было известно.