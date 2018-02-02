МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Ухудшение отношений между США и Россией не вынуждает их нарушать обязательства по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Ранее официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что США и Россия выполняют обязательства по договору о СНВ. По словам Науэрт, в течение месяца РФ и США "обменяются информацией по стратегическим наступательным вооружениям". Она надеется, что "обе страны подтвердят соблюдение договора как можно скорее после обмена этой информацией". Контрольный срок выполнения ДСНВ наступает 5 февраля 2018 года.

"Все идет по плану. ДСНВ выполняется в соответствии с графиком, все инспекции идут, все нормально. Проблем там никаких нет, насколько я знаю. В феврале заканчивается период сокращения. Уже в прошлом году все лимиты были достигнуты", — сказал Бужинский.

Он отметил, что ДСНВ соблюдается обеими сторонами, несмотря на ухудшение отношений. "Это хороший договор. Он соблюдается и был подписан, так как соответствует интересам США и России", — сказал эксперт.

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.