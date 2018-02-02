Глава МВД Франции назвал столкновения мигрантов в Кале "небывалым насилием"

Беженцы рядом с лагерем Джунгли в Кале во Франции. архивное фото

Беженцы рядом с лагерем Джунгли в Кале во Франции. архивное фото

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон, прибывший в портовый город Кале, где вечером в четверг в результате стычек между мигрантами пострадали более 20 человек, заявил, что Кале столкнулся с "небывалым уровнем насилия".

Как сообщает телеканал BFMTV , по последним данным, в результате столкновений пострадали 22 человека, пятеро из них получили огнестрельные ранения, четверо находятся в тяжелом состоянии. По данным префектуры, были ранены два сотрудника полиции.

"Это небывалый уровень насилия", — заявил Коллон, прибывший на место в ночь с четверга на пятницу. Заявление министра транслировал телеканал BFMTV.

Глава французского МВД добавил, что произошедшая вспышка насилия неприемлема, и пообещал предпринять все необходимые меры, чтобы не позволить "закону силы править в стране".

"Произошедшая сегодня вспышка насилия абсолютно неприемлема как для жителей Кале, так и для самих мигрантов. Мы не позволим, чтобы закон силы правил в нашей стране. Поэтому мы все возьмем в свои руки", — заключил министр.

В Кале ранее находился крупнейший лагерь мигрантов. Несмотря на снос лагеря в ноябре 2016 года, мигранты продолжают прибывать в регион, чтобы попасть в Великобританию.