Сингапурским военным запретили носить фитнес-браслеты на секретных миссиях

ПЕКИН, 2 фев — РИА Новости. Министерство обороны Сингапура приняло решение ограничить использование военнослужащими фитнес-браслетов — солдатам запрещено носить их в ходе выполнения специальных секретных заданий или тренировок, говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

"Есть определенные частные случаи, и на территории Сингапура, и за границей, которые требуют строгих ограничений для обеспечения безопасности информации. Эти меры предусматривают, чтобы соответствующие приборы были помещены в специальные места для хранения до начала выполнения операций или тренировок секретного и конфиденциального характера, чтобы предотвратить утечку информации или ее нежелательную передачу", — говорится в документе.

Отмечается, что "за исключением упомянутых ограничений, фитнес-браслеты и соответствующие приложения на смартфонах могут быть используемы на различных площадках, находящихся в распоряжении минобороны, так как они помогают военнослужащим лучше следить за своим физическим состоянием".

"Перед тем как разрешить их использование, минобороны провело соответствующую оценку рисков, которые могут нести представленные на рынке фитнес-браслеты. Был сделан вывод, что информация, получаемая с данных устройств, может также быть получена из других открытых источников, что не несет никаких дополнительных рисков", — отмечается в заявлении.

Ранее газета Washington Post сообщила, что данные о военных базах США и других потенциально секретных американских объектах по всему миру появились в открытом доступе на интерактивной карте Global Heat Maps спортивного приложения для смартфонов Strava, показывающей активность пользователей популярных фитнес-устройств. В частности, там были показаны перемещения американских военных в Ираке, Сирии и других регионах.

После появления данной статьи, минобороны Сингапура провело соответствующее исследование гаджетов.