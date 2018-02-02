ДНР и ЛНР намерены наладить взаимодействие между промпредприятиями

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (15)

ДОНЕЦК, 2 фев — РИА Новости. Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик намерены наладить межотраслевое сотрудничество и взаимодействие между промышленными предприятиями, сообщили в Минпромторге ДНР.

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По данным ведомства, на этой неделе представители промпредприятий, а также специалисты Минпромторга ДНР посетили ЛНР с рабочим визитом.

"Главная цель встречи — налаживание и укрепление межотраслевого сотрудничества, а также производственного и научного взаимодействия между предприятиями Донецкой и Луганской народных республик", — говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга ДНР.

Как отметил директор департамента промышленности Минпромторга ДНР Руслан Нонг, главная задача — возобновить существовавшие ранее промышленные и торговые связи.

"Мы говорим о налаживании более тесного производственного и научного взаимодействия между крупнейшими промышленными предприятиями республик. Совместная работа позволит в полной мере реализовать производственные возможности наших предприятий", — приводит слова Нонга пресс-служба ведомства.