В Каире полиция обнаружила "фабрику донорских органов"

КАИР, 2 фев — РИА Новости, Маргарита Кислова. Банду врачей и посредников, занимавшихся торговлей донорскими почками, раскрыла египетская полиция в Каире, пишет новостной портал "Йоум7".
Как рассказали жертвы преступников, пять тысяч фунтов (около 300 долларов) им выплачивали до операции, а остальные деньги можно было получить только после того, как находился следующий донор, поэтому бывших пациентов вынуждали искать новых пациентов "фабрики органов", в противном случае оплату за проданную почку они не получали.
В настоящий момент все члены банды задержаны, пострадавшие дают свидетельские показания.