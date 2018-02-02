Израильские военные атаковали наблюдательный пункт ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 фев — РИА Новости. Израильские военные ударом по наблюдательному пункту палестинских боевиков ответили на ракету, выпущенную минувшей ночью из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Информации о пострадавших при обмене ударами не поступало.

"В ответ на ракету, выпущенную по югу Израиля, авиация атаковала наблюдательный пункт ХАМАС в южной части сектора Газа", — сообщили военные в пресс-релизе.

Армия добавила, что считает исламистское движение ХАМАС ответственным за любые агрессивные действия с территории подконтрольного ему анклава и ждет, что оно обеспечит соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.