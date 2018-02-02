МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Глава МИД КНДР Ли Ен Хо направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу в связи с тем, что США пытаются обострить ситуацию на Корейском полуострове, говорится в сообщении посольства КНДР в РФ, поступившем в РИА Новости.

В письме отмечается, что на Корейском полуострове "создан момент крутого перелома, стремящегося к миру и стабильности, примирению и содействию нации по объединению".

"Но американские правители направляют по ложному пути общественное мнение, якобы переговоры Севера и Юга представляют собой результат их беспрецедентных санкций и нажима. В то время как Север и Юг лицом к лицу открывают страницу мира, (США) вводят стратегические средства, включая ударные соединения ядерных авианосцев вокруг Корейского полуострова, пытаются умышленно обострить ситуацию", — говорится в письме.

В документе отмечается, что "США публично заявляют, что будут форсировать агрессивные крупномасштабные совместные военные учения против нашей Республики после зимних Олимпийских игр".

"Если из-за происков США, которые притаскивают на Корейский полуостров и вокруг него средства ядерной войны и обостряют ситуацию, прорвется с трудом подготовленная атмосфера оздоровления межкорейских отношений и смягчения напряженности, то США ни в коем случае не смогут избавиться от ответственности за это", — сообщается в письме.

Глава МИД КНДР просит Гутерреша обратить внимание на действия США и приложить усилия, чтобы их прекратить. "Прежде всего, требую, чтобы вы на основе 6-го пункта 2-й главы процедурных правил СБ ООН вынесли в СБ ООН вопросы о том, чтобы приветствовать процесс улучшения межкорейских отношений и (что) соседним странам нельзя совершать препятствующие такому улучшению действия", — отмечается в письме.