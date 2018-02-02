МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Глава МИД КНДР Ли Ен Хо направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу в связи с тем, что США пытаются обострить ситуацию на Корейском полуострове, говорится в сообщении посольства КНДР в РФ, поступившем в РИА Новости.
"Но американские правители направляют по ложному пути общественное мнение, якобы переговоры Севера и Юга представляют собой результат их беспрецедентных санкций и нажима. В то время как Север и Юг лицом к лицу открывают страницу мира, (США) вводят стратегические средства, включая ударные соединения ядерных авианосцев вокруг Корейского полуострова, пытаются умышленно обострить ситуацию", — говорится в письме.
В документе отмечается, что "США публично заявляют, что будут форсировать агрессивные крупномасштабные совместные военные учения против нашей Республики после зимних Олимпийских игр".
Глава МИД КНДР просит Гутерреша обратить внимание на действия США и приложить усилия, чтобы их прекратить. "Прежде всего, требую, чтобы вы на основе 6-го пункта 2-й главы процедурных правил СБ ООН вынесли в СБ ООН вопросы о том, чтобы приветствовать процесс улучшения межкорейских отношений и (что) соседним странам нельзя совершать препятствующие такому улучшению действия", — отмечается в письме.