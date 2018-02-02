В ЛНР заявили об артобстреле со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (14)

ЛУГАНСК, 2 фев — РИА Новости. Украинские силовики применили артиллерию при обстреле территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"В 20.35 1 февраля зафиксирован обстрел с применением артиллерии калибром 152 миллиметра и минометов калибром 120 миллиметров с направления Луганское в направлении Логвиново", — сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в ведомстве, в течение минувших суток ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня, используя также минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы (АГС), БМП и стрелковое оружие.

"Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенных пунктов Логвиново и Калиново", — уточнили в ведомстве.

Всего по территории республики было выпущено более 100 снарядов, мин и гранат. По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.