В ЛНР заявили об артобстреле со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 2 фев — РИА Новости. Украинские силовики применили артиллерию при обстреле территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Как сообщили в ведомстве, в течение минувших суток ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня, используя также минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы (АГС), БМП и стрелковое оружие.
"Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенных пунктов Логвиново и Калиново", — уточнили в ведомстве.
Всего по территории республики было выпущено более 100 снарядов, мин и гранат. По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.