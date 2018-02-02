В Киргизии задержали вербовщика террористов

БИШКЕК, 2 фев – РИА Новости. За осуществление подрывной деятельности на юге Киргизии задержан вербовщик международной террористической организации, сообщает в пятницу пресс-служба госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.
Поданным ГКНБ, иностранный гражданин прибыл в республику по указанию главарей международной террористической организации, жил в Киргизии по поддельным документам и занимался формированием подпольной экстремистской ячейки. За время пребывания в стране он успел создать "вербовочный плацдарм в Ферганской долине".
"Задержанный в установленном порядке передан представителям компетентных органов партнеров для дальнейшего привлечения к соответствующей ответственности", — отметили в ведомстве.