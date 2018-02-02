В Киргизии задержали вербовщика террористов

БИШКЕК, 2 фев – РИА Новости. За осуществление подрывной деятельности на юге Киргизии задержан вербовщик международной террористической организации, сообщает в пятницу пресс-служба госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

"В ходе проводимых контртеррористических мероприятий по нейтрализации деятельности подпольных террористических ячеек, ведущих подрывную деятельность на территории Киргизстана, задержан гражданин одной из стран СНГ "У.А.", 1971 г.р., находившийся в международном розыске за совершенные преступления экстремистского характера", — сообщает пресс-служба.

Поданным ГКНБ, иностранный гражданин прибыл в республику по указанию главарей международной террористической организации, жил в Киргизии по поддельным документам и занимался формированием подпольной экстремистской ячейки. За время пребывания в стране он успел создать "вербовочный плацдарм в Ферганской долине".

"Задержанный в установленном порядке передан представителям компетентных органов партнеров для дальнейшего привлечения к соответствующей ответственности", — отметили в ведомстве.