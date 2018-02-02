В Шанхае фургон въехал в толпу пешеходов

ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости. Восемнадцать человек были госпитализированы после того, как автофургон выехал на тротуар перед кофейней Starbucks в туристическом центре Шанхая в Китае, передает агентство Синьхуа.

После столкновения с оградой кофейни фургон загорелся, но огонь не успел перекинуться на газовые баллоны. Прибывшие пожарные быстро потушили пламя.

Инцидент произошел в районе Хуанпу в одном из наиболее туристических районов города на пересечении улиц Синьчан и Наньцзин около 9.00 (4.00 мск).

Три человека в тяжелом состоянии. По предварительным данным, в фургоне находились шесть человек, они находятся среди 18 пострадавших и были направлены в больницу.

Полиция приступила к расследованию.