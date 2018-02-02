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"Сделать исключение": Госдеп прокомментировал визит Нарышкина в США

06:3302.02.2018
(обновлено: 06:49 02.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки России. Архивное фотоДиректор Службы внешней разведки России. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Главы российских спецслужб посетили Вашингтон с официальным визитом и встретились с американскими коллегами. В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в разведке. По их информации, в столицу США с визитом приехали директор ФСБ Александр Бортников, начальник Главного управления российского генштаба Игорь Коробов и директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, которые встретились с главой ЦРУ Майком Помпео. О приезде в Вашингтон директора СВР рассказал и российский посол в США Анатолий Антонов. По его словам, американские и российские спецслужбы продолжат сотрудничать даже в нынешних условиях. Он отметил, что работа сторон в 2018 году особо важна на фоне Чемпионата мира по футболу, который состоится в России.

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Вашингтонский скандал: новых санкций нет, а старые не работают
В понедельник американские власти опубликовали список из более двухсот российских политиков и бизнесменов, которые вошли в так называемый "кремлевский доклад". В данном списке оказался также и Нарышкин. Кроме того, директор СВР внесен в санкционные списки США и Евросоюза с 2014 года.

Требуем объяснений

Как пишут СМИ, визит руководителей российских спецслужб вызвал обеспокоенность у некоторых официальных лиц в США.

В частности, лидер Демократической партии в сенате Чарльз Шумер потребовал от администрации президента США объяснений в связи с визитом Сергея Нарышкина в Вашингтон.

"Администрация Трампа должна немедленно четко ответить на вопросы. Кто именно из американских представителей встречался с ним (с Нарышкиным. — Прим. ред.)", — сказал сенатор.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Политолог: на Капитолийском холме идет игра вокруг "кремлевского списка"
Шумер также подчеркнул, что директор СВР "приезжал не один". Он потребовал ответить, кто из официальных лиц, подпадающих под американские санкции, сопровождал Нарышкина.

Приостановка санкций

В Госдепе прокомментировали визит в столицу США директора СВР. Как заявила официальный представитель американского дипломатического ведомства Хезер Науэрт, Вашингтон может приостановить действий визовых санкций, если это касается национальных интересов.

"Я могу вам сказать в целом, что если что-то касается национальных интересов США в области безопасности… у нас есть возможность делать исключения, чтобы люди могли въехать в США", — ответила Науэрт на вопрос журналиста, как Нарышкин въехал в Соединенные Штаты, находясь под визовыми санкциями.

Советник по национальной безопасности президента США Герберт Рэймонд Макмастер. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Советник Трампа рассказал о перспективах сотрудничества США и России
При этом она подчеркнула, что США и Россия имеют разногласия по многим вопросам, однако есть области, в которых необходима совместная работа сторон. Одна из таких областей, как отметила Науэрт, является борьба с террористическими группировками.

В Кремле, в свою очередь, не стали комментировать сообщения о консультациях российских и американских спецслужб.

Совместная работа

Ранее директор ЦРУ Майк Помпео признал, что США рассматривают Россию как противника, однако Москва нужна Вашингтону в борьбе с терроризмом.

"Несмотря на то, что Россия остается противником, мы поставили бы жизнь американцев под более серьезную угрозу, если бы игнорировали возможности сотрудничества с российскими спецслужбами в борьбе с терроризмом", — написал Помпео в письме на имя лидера демократов в сенате Чарльза Шумера.

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
Тайная часть "кремлевского доклада"
Ранее с подобным заявлением выступил американский посол в Москве Джон Хантсман, который отметил, что США и Россия "на 100 процентов" едины в вопросе борьбы с терроризмом.

Американские спецслужбы помогли предотвратить готовившийся в декабре теракт в Санкт-Петербурге. Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил за предоставленную ЦРУ информацию, которая помогла задержать террористов.

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В мире
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6 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей ШвецовЙаххааа!
Йаххааа!, Так у каждого свои цели и задачи. У Вас одни, у разведчиков другие.
07:34
02.02.2018
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andshumiliЙаххааа!
Йаххааа!, будьте осторожны! ибо постоянные, навязчивые мысли о чужих счетах в банках ни к чему хорошему не ведут!
07:44
02.02.2018
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