"Сделать исключение": Госдеп прокомментировал визит Нарышкина в США

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Главы российских спецслужб посетили Вашингтон с официальным визитом и встретились с американскими коллегами. В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в разведке. По их информации, в столицу США с визитом приехали директор ФСБ Александр Бортников, начальник Главного управления российского генштаба Игорь Коробов и директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, которые встретились с главой ЦРУ Майком Помпео. О приезде в Вашингтон директора СВР рассказал и российский посол в США Анатолий Антонов. По его словам, американские и российские спецслужбы продолжат сотрудничать даже в нынешних условиях. Он отметил, что работа сторон в 2018 году особо важна на фоне Чемпионата мира по футболу, который состоится в России.

Требуем объяснений

В понедельник американские власти опубликовали список из более двухсот российских политиков и бизнесменов, которые вошли в так называемый "кремлевский доклад". В данном списке оказался также и Нарышкин. Кроме того, директор СВР внесен в санкционные списки США и Евросоюза с 2014 года.

Как пишут СМИ, визит руководителей российских спецслужб вызвал обеспокоенность у некоторых официальных лиц в США.

В частности, лидер Демократической партии в сенате Чарльз Шумер потребовал от администрации президента США объяснений в связи с визитом Сергея Нарышкина в Вашингтон.

"Администрация Трампа должна немедленно четко ответить на вопросы. Кто именно из американских представителей встречался с ним (с Нарышкиным. — Прим. ред.)", — сказал сенатор.

Приостановка санкций

Шумер также подчеркнул, что директор СВР "приезжал не один". Он потребовал ответить, кто из официальных лиц, подпадающих под американские санкции, сопровождал Нарышкина.

В Госдепе прокомментировали визит в столицу США директора СВР. Как заявила официальный представитель американского дипломатического ведомства Хезер Науэрт, Вашингтон может приостановить действий визовых санкций, если это касается национальных интересов.

"Я могу вам сказать в целом, что если что-то касается национальных интересов США в области безопасности… у нас есть возможность делать исключения, чтобы люди могли въехать в США", — ответила Науэрт на вопрос журналиста, как Нарышкин въехал в Соединенные Штаты, находясь под визовыми санкциями.

При этом она подчеркнула, что США и Россия имеют разногласия по многим вопросам, однако есть области, в которых необходима совместная работа сторон. Одна из таких областей, как отметила Науэрт, является борьба с террористическими группировками.

В Кремле, в свою очередь, не стали комментировать сообщения о консультациях российских и американских спецслужб.

Совместная работа

Ранее директор ЦРУ Майк Помпео признал, что США рассматривают Россию как противника, однако Москва нужна Вашингтону в борьбе с терроризмом.

"Несмотря на то, что Россия остается противником, мы поставили бы жизнь американцев под более серьезную угрозу, если бы игнорировали возможности сотрудничества с российскими спецслужбами в борьбе с терроризмом", — написал Помпео в письме на имя лидера демократов в сенате Чарльза Шумера.

Ранее с подобным заявлением выступил американский посол в Москве Джон Хантсман, который отметил, что США и Россия "на 100 процентов" едины в вопросе борьбы с терроризмом.

Американские спецслужбы помогли предотвратить готовившийся в декабре теракт в Санкт-Петербурге. Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил за предоставленную ЦРУ информацию, которая помогла задержать террористов.