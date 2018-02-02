Комитет защиты журналистов призвал расследовать угрозы главреду "Страна.ua"

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Международный Комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес главного редактора украинского интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы.

"Мы обеспокоены, что редактор Игорь Гужва был вынужден покинуть Украину, поскольку он потерял доверие к способности правительства обеспечить его безопасность", — говорится в заявлении базирующейся в США организации.

Издание "Страна.ua" в среду в обращении к президенту Украины сообщило, что его главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва написал в обращении к читателям, что на Украине получал угрозы физической расправы и убийства. Он заявил, что покинул Украину легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти уже выдали ему документ о пребывании в стране.

Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью залога в 544 тысячи гривен (21 тысяча долларов), 26 июня за главреда внесли залог, он вышел на свободу.