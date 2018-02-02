МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Европейский союз намерен предложить членство в организации сразу шести странам Балканского полуострова, чтобы бороться с влиянием России и миграционным потоком, сообщает Financial Times.

Как отмечается, Евросоюз направит предложение Албании, а также Сербии, Черногории, самопровозглашенной республике Косово, Македонии и Боснии и Герцеговине. Такое решение связано с тем, что балканские страны пропускают через себя основной из миграционных потоков, приведших к миграционному кризису.

Также в Европе опасаются, что Москва укрепляет свое влияние в регионе и якобы "играет на растущем недоверии касательно обещаний Евросоюза о членстве, предлагая себя в качестве альтернативного партнера".

Также издание указывает, что планы о расширении указаны в документе Еврокомиссии, который должен быть опубликован во вторник. В качестве крайнего срока взят 2025 год, но его рассматривают не как реальную дату, а как стимул для мотивации. Из всех шести кандидатов только два — Сербия и Черногория — начали переговоры о вступлении в организацию.

Последней страной, вступившей в Европейский союз, стала Хорватия (2013 год). За всю историю организации только одно государство объявило о намерении ее покинуть. В июне 2016 года в Великобритании прошел референдум по выходу страны из Евросоюза, на котором 51,9% избирателей проголосовали за Brexit.