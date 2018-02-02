Трамп проведет переговоры с премьером Австралии

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп примет 23 февраля в Белом доме премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп примет премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла в Белом доме 23 февраля 2018 года. Президент Трамп ожидает дальнейшего улучшения нашего партнерства и союзничества и демонстрации наших взаимных обязательств перед демократическими ценностями, которые являются фундаментом мира и процветания во всем мире", — говорится в сообщении Белого дома.

В Вашингтоне отметили, что лидеры обсудят двусторонние вопросы, региональную тематику, а также "борьбу с терроризмом, продвижение экономического роста, расширение сотрудничества в области безопасности и обороны в Индо-Тихоокеанском регионе".