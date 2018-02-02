Сын Фиделя Кастро покончил с собой

МЕХИКО, 2 фев – РИА Новости. Старший сын бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро, доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт утром в четверг покончил с собой на Кубе, передает государственное информагентство Prensa Latina со ссылкой на национальное телевидение.

Сообщается, что в течение нескольких месяцев медики оказывали Кастро помощь в связи с глубокой депрессией. Сначала он находился в госпитале, а затем был переведен на амбулаторный режим наблюдения.

Ученый оставил предсмертную записку.

На момент смерти 68-летний Кастро Диас-Баларт был советником по научным вопросам Госсовета Кубы и вице-президентом кубинской академии наук, занимался темой инноваций.

Лидер Кубинской революции Фидель Кастро Рус скончался 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет.