Следователи заявили об оперативном интересе к мужу погибшей Натали Вуд

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Правоохранители, продолжающие расследовать загадочную гибель актрисы Натали Вуд, которая почти 40 лет назад утонула у берегов Калифорнии, заявили об оперативном интересе к ее мужу.

Смерть Вуд (урожденной Натальи Николаевны Захаренко), утонувшей вблизи острова Санта-Каталина 28 ноября 1981 года, долгое время считалась одной из неразрешенных загадок Голливуда. В ночь, когда произошла трагедия, Вуд находилась на своей яхте вместе со своим мужем, актером Робертом Вагнером, и Кристофером Уокеном — своим партнером по фильму "Мозговой штурм". Дело о трагической кончине актрисы было возобновлено в ноябре 2011 года.

"Мы расследуем это дело последние шесть лет, и я думаю, что он (Вагнер) сейчас является лицом, представляющим оперативный интерес", — заявил в эфире телеканала CBS лейтенант Джон Корина из департамента шерифа округа Лос-Анджелеса. По его словам, следователи хотят побеседовать с 87-летним мужчиной, который, как установлено, был последним человеком, видевшим Вуд живой.

Полицейский сделал заявление журналистам программы 48 Hours, ее полная трансляция состоится в субботу.

В 2012 году судмедэксперты уточнили данные вскрытия 1981 года — по новой информации, актриса незадолго до смерти получила ушибы, а также травмы на лбу и на шее. Несмотря на то, что установить точное происхождение травм пока не удалось, официальная причина смерти Вуд была изменена с версии о "случайном утоплении" на "утопление и другие неустановленные факторы".

Натали Вуд родилась 20 июля 1938 года в Сан-Франциско в семье эмигрантов из России. В кино начала сниматься с раннего детства. Наиболее известна по фильмам "Бунтарь без причины", "Вестсайдская история" и "Большие гонки". Актриса трижды номинировалась на "Оскар".